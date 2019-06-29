عاجل-‏ترمب: شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة في قمة العشرين، الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة في أوساكا، وقال ترمب، شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده.

من جهة أخرى، قال ولي العهد لترمب، العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب، وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة".