وكالة تنفيذ المشاريع تقترح 70 مليار سنتيم لتأهيل المراكز القروية بجهة الشمال

ينتظر أن تشهد الدورة المقبلة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في فاتح يوليوز المقبل، نقاشا حادا بين مكونات المجلس بشأن المقترح الذي أعدته لجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بخصوص برامج تنموية مختلفة بلغ مجموع الغلاف المالي المرصود لها حوالي 70 مليار سنتيم.

وستكون النقطة المتعلقة بتأهيل المراكز القروية والحماية من الكوارث الطبيعية وتنمية التجهيزات الثقافية بالجهة، وهو المشروع الذي رصد له مبلغ مالي مجموعه 41 مليار و781 مليون سنتيم، موضوع جدل، على اعتبار أن هناك بعض المشاريع تتداخل مع برامج أخرى موازية، تنفذها مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال.

وكانت لجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أوصت خلال اجتماع ترأسه إياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة، بحضور والي الجهة السيد محمد المهدية، ومديرة الوكالة السيدة آمال وحيد، يوم الجمعة الماضي، (أوصت) بالمصادقة على المقترحات التي ستبرمج في جدول أعمال دورة شهر يوليوز المقبل.

ومن بين المشاريع التي أعدتها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، برنامج دعم قطاع الشباب والرياضة ودعم قطاع التعليم والتكوين بالجهة بما مجموعه 9 مليارات و661 مليون سنتم، وذلك بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الشباب والرياضة.

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بالإضافة إلى ذلك، ينتظر عرض مشروع برنامج دعم قطاع الصحة بالجهة بغلاف مالي قدره 2 مليارات و380 مليون سنتم، وبرنامج آخر يتعلق بدعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين منتوجات الصناعية التقليدية بما مجموعه 3 مليارات و164 مليون سنتيم، وبرنامج فك العزلة عن عدد من مناطق الجهة ومشاريع أخرى بما مجموعه 16 مليارا و597 مليون سنتيم.

من جهة ثانية، أوصت لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجلس جهة خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية الجهة ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية، وشركاء مؤسساتيين آخرين من أجل المساهمة في مشروع منطقة جديدة، لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بطنجة.

كما دعا أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية إلى الموافقة على إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة وودادية طنجة لطب المستعجلات، من أجل تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية، لكونها تعاني خصاصا مهولا في هذا الجانب، وبعضها يفتقر للتجهيزات الكافية، أو أن بها معدات متهالكة وليست ذات جودة وتسقط في الأعطال بشكل متكرر. وفي الشأن الثقافي، صادق أعضاء اللجنة على تقديم مشروع اتفاقية شراكة أمام أعضاء مجلس الجهة، خلال دورة يوليوز المقبلة، تهم دعم تنظيم المهرجانات الثقافية بالجهة، وإنشاء دار للموسيقى الأندلسية والصوفية، وذلك بتمويل من وزارة الثقافة والاتصال.