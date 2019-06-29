قضية الادريسي.. لهذا رضخ “البيجيدي” لعزيمان

برر قياديون بارزون في حزب العدالة والتنمية قبولهم الاعتراض الذي قدمه المستشار الملكي، عمر عزيمان، على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب، عبد الصمد الإدريسي، من لدن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقولهم إن الحزب ما كان عليه أصلا أن يقدم اسمين اثنين لعضوية CNDH.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن العدالة والتنمية لم يقدم مرشحه الثاني، باسم المجتمع المدني، إلا بعدما أحجم أحد الأحزاب عن تقديم مرشح له، مضيفة أن الأمين العام، سعد الدين العثماني، حاول التواصل مع المستشار الملكي، عمر عزيمان، لاستجلاء أسباب الاعتراض على الإدريسي، لكنه عرف منه أن الأمر يتجاوزه، وأنه لا رجعة فيه.