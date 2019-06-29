رونار لحكيمي: أنت أحمق أم ماذا؟

صب الناخب الوطني، هيرفي رونار، جام غضبه على مدافع المنتخب الوطني أشرف حكيمي، عقب محاولة سانحة لـ” الأسود” خلال مباراة الكوت ديفوار، لحساب ثاني جولات نهائيات كأس إفريقيا، التي تحتضنها مصر.

والتقطت كاميرا التلفزة رونار وهو يتحدث بلهجة غاضبة عند تضييع حكيمي لمحاولة سانحة للتسجيل قائلا “هل أنت أحمق أم ماذا؟”.

ولم يتمالك رونار أعصابه عند تضييع حكيمي للفرصة رغم كون المنتخب الوطني كان متقدما وقتها بهدف دون مقابل، حمل توقيع المهاجم يوسف النصيري.