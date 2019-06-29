ترامب لمحمد بن سلمان: العالم يقدر مجهوداتكم في محاربة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بخطوات المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة.
وقال ترامب، خلال لقاء ثنائي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش قمة العشرين في اليابان، "شرف كبير لي أن أكون مع ولي العهد السعودي".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه لديه علاقة جيدة جدا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، موضحا أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، وأن العالم أجمع يقدر تلك المجهودات.
وتابع ترامب، خلال اللقاء الثنائي مع ولي العهد السعودي، أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
من جانب آخر، أوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار المنطقة.
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