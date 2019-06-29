ترامب يدعو كيم للقاء ثنائي على حدود الكوريتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

وأضاف ترامب على تويتر "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك أتمنى رؤية زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".

ونفى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، الأربعاء الماضي، أن تكون المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونج يانج وصلت إلى "طريق مسدود"، داعيا إلى التحلي بالصبر بعد 70 عاما من "انعدام الثقة" بين الطرفين.

وفي حوار لوكالات أنباء عالمية، دعا رئيس كوريا الجنوبية بيونج يانج إلى استئناف الحوار مع واشنطن، لكي تثبت رغبتها في المضي نحو نزع الأسلحة النووية.

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ويكثف الرئيس الكوري الجنوبي، الذي يستقبل في نهاية الأسبوع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الجهود لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبراير/شباط الماضي.





ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وحول الإجراءات التي يفترض أن تتخذها بيونج يانج في المقابل.

ومنذ ذلك الحين تجاهلت كوريا الشمالية الدعوات إلى إجراء محادثات جديدة، وأبقت على اتصالات بالحد الأدنى مع كوريا الجنوبية.

وقال مون "ليس هناك أي سبب للنظر إلى الوضع الحالي وكأنه عملية سلام في طريق مسدود، لمجرد أن الوتيرة بقيت بطيئة".. مضيفا أن رغبة ترامب وكيم في الحوار لم تتبدد أبدا، مشيرا إلى تبادل الرسائل بشكل خاص في الآونة الأخيرة بينهما.

وتابع "بما أن علاقتهما العدائية استمرت على مدى أكثر من 70 عاما فسيكون من الصعب تجاوز انعدام الثقة بشكل فوري".