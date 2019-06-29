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للمرة الثانية.. مسلحون يختطفون زعيما معارضا في الكاميرون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

السبت 2019/6/29 03:26 صباحا بتوقيت أبوظبي

عناصر من قوات الأمن الكاميرونية - أرشيفية

قال حزب معارض رئيسي في الكاميرون إن مسلحين مجهولين في منطقة تتحدث الإنجليزية اختطفوا زعيم الحزب للمرة الثانية خلال شهرين.

ويقاتل انفصاليون قوات الحكومة في المناطق التي تتحدث الإنجليزية في البلاد، التي تهيمن فيها الأغلبية المتحدثة بالفرنسية على مقاليد الحكم منذ فترة طويلة.

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وأكد بيان صادر عن الحزب أن جون فرو ندي زعيم حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية اختطف من منزله في مدينة باميندا على يد مسلحين، في عملية أصيب خلالها حارسه الشخصي.

وحل فرو ندي (77 عاما) في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2011، وفاز فيها الرئيس بول بيا.

وتعرض فرو ندي للاختطاف في أبريل/نيسان في بلدة كومبو خلال جنازة، واحتجز لبضع ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه. وقال حزبه وقتها إن الانفصاليين المتحدثين بالإنجليزية هم من احتجزوه، في محاولة لإقناعه بتأييد قضيتهم، على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه.

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