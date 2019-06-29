11 قتيلا في هجوم لمسلحين شمال موزمبيق

أعلنت مصادر حكومية في موزمبيق، الجمعة، أن مسلحين قتلوا 11 شخصاً في شمال البلاد قرب الحدود مع تنزانيا، مشيرة إلى أن بعض الجثث وجدت بلا رؤوس.

وهذا أعنف هجوم تشهده مقاطعة بالما الساحلية، التي يقع فيها مشروع غاز ضخم تابع لمجموعة أناداركو الأمريكية العملاقة منذ 2017.

ووقع الهجوم على بعد نحو 50 كلم شمال موقع الغاز، وقال مصدر في الحكومة المحلية قتل مسلحون 11 شخصاً في قرية كونيغا".

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وأضاف "كانوا يعتزمون عبور نهر روفوما (للذهاب إلى تنزانيا)، لكن تم إخطار القوات (الحكومية) فهرب المسلحون إلى الغابة".

من جهته، أفاد مسؤول جمركي في معبر ناموتو الحدودي المجاور بأن أبناء القرية حاولوا التصدي للمسلحين مستخدمين هراوات وفؤوسا.

وأتى الهجوم بعد أسبوع من إعلان حكومة موزمبيق أن شركة الطاقة الأمريكية أناداركو تعتزم استثمار 25 مليار دولار (22 مليار يورو) في تطوير حقول غاز قبالة الساحل الشمالي للبلاد، مشيدة بـ"أكبر استثمار أجنبي" في تاريخ البلاد.

وتأمل موزمبيق بتحقيق نهضة اقتصادية بعد اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز بداية العقد، قبالة سواحل مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية.

