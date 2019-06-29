الجيش اليمني يحبط تسللا حوثيا في لحج

تمكنت قوات الجيش اليمني، مساء الجمعة، من استعادة عدد من القرى والمواقع العسكرية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد، فيما تم إحباط تسلل حوثي شمالي محافظة لحج في جنوب اليمن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم لواء الفرسان حسن عيشان أن وحدات من الجيش اليمني توغلت جنوبي غرب مديرية مستبأ غرب حجة، في هجوم مباغت، وتمكنت بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي من استعادة وتأمين عدد من القرى.







وقال المسؤول العسكري، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات لواء الفرسان استعادت قرية "الحمراء" وجبل "الحصن"، فيما دكت مدفعية القوات البرية لتحالف دعم الشرعية تحصينات وتعزيزات حوثية في بلدة "المخابي" وجبل "مشعر" بذات المنطقة.



وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن تدمير عدد من الآليات وخسائر مادية أخرى، وفقا لمتحدث لواء الفرسان بالمنطقة العسكرية الخامسة.

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وفي لحج، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعه ببلدات الشريجة وحيفان وحمالة شمالي المحافظة جنوب البلاد.











وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل في أعقاب معارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.

ومن وقت لآخر تدفع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمجاميعها الإرهابية للتسلل ومحاولة اختراق دفاعات الجيش اليمني، معتمدة بذلك تكتيك حرب العصابات، غير أنها سرعان ما تتراجع وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة، تحت الضربات الموجعة للقوات الحكومية بإسناد مقاتلات التحالف العربي.



