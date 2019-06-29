شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا.. واستهداف السفن التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري تركيا وقطر بالتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس، مشيرا إلى أن ليبيا تتعرض لغزو تركي.

وأكد المسماري أن تركيا تشارك في المعارك عبر قواتها وآلياتها، لافتاً إلى أن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

كما شدد المسماري، أن هناك أمرا من قبل الجيش باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، ومنع الطائرات التركية من التحليق في الأجواء الليبية.

وقررت القيادة العامة للجيش على أثر التدخلات التركية في الشأن الليبي وقف الرحلات الجوية باتجاه تركيا.