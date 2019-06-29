شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يحظر الرحلات لتركيا ويأمر باستهداف سفنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمرت القيادة العامة للجيش الليبي، بحظر رحلات الطيران من المطارات الليبية نحو تركيا، واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الجمعة، أكد فيه "وجود تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس"، مشيرا إلى "دعم تركي مباشر في معركة طرابلس من البحر والجو والبر"، موضحا في هذا الجانب أنّ "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

وأضاف المسماري أنّ الأهداف التركية في ليبيا "ستعتبر أهدافا معادية وسيتم التعامل معها"، مشرا إلى أنّ قوات الجيش الليبي "ستستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، وستسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا".

ميدانيا، أكدّ المسماري، إلى أن قوات الجيش الليبي "ستقتحم مدينة غريان وستواصل تدمير قدرات الميليشيات فيها"، مشيرا إلى أن "الجيش يتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة".