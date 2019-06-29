شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."الصحفيين" تفتح باب تلقى أوراق القيد لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة الصحفيين ، تلقى أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين ، من اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجارى إلى 14 يوليو المقبل.وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ، قرر خلال اجتماعه الماضى فتح باب التقدم للنقل إلى جدول المشتغلين ، وتأجيل تحديد موعد تشكيل لجنة القيد للإجتماع القادم. ‌

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