السودان.. الحرية والتغيير توافق على مقترح الوساطة الإثيوبي مع تحفظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الموافقة على المقترح الإثيوبي الإفريقي المشترك مع تحفظات إجرائية على بعض النقاط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ولم تذكر قوى الحرية والتغيير بعد النقاط التي أعلنت تحفظها عليها في مقترح الوساطة الإثيوبي لحل الأزمة بين حركة المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أعلنت الخميس، تسلمها مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية- الإثيوبية المشتركة، للتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي على أساس إعلان المبادئ.

ويسود خلاف بين الجانبين حول ما إذا كان المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان حتى إجراء الانتخابات، سيقوده مدنيون أم الجيش.