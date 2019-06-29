نتانياهو: لن نقبل بتموضع عسكري إيراني بسوريا ولن أسمح لطهران بحيازة أسلحة نووية

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى أنّه "عندما انسحب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من الاتفاقية النووية، سعت ​إيران​ للقيام بشيئين أوّلهما كان التموضع عسكريًّا في ​سوريا​، الذي نرفضه بشكل قاطع. فلن نقبل بتموضع عسكري إيراني في ​الأراضي السورية​، ونقوم بما يلزم من أجل الحيلولة دون حصول ذلك".

وركّز على أنّ "لذا، نخوض صراعًا ضدّ الإيرانيين في سوريا، بينما يدير ترامب معركة حازمة ضدّ إيران على الصعيد الاقتصادي"، مؤكّدًا أنّ "إيران تشكّل أكبر تهديد على السلام العالمي في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور. فلا يجوز السماح لها بامتلاك الأسلحة النووية".

ورأى نتانياهو أنّ "عودة الاتفاقية النووية، معناها السماح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية. وقد صرّح ترامب بأنّه لن يسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية. وأنا بصفتي رئيسًا للحكومة الإسرائيلية أقول لكم إنّني لن أسمح لإيران بحيازتها".