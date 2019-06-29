ارتفاع حصيلة انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية إلى 43 قتيلا

أعلن حاكم إقليم لوالابا، ريشار موييج، "ارتفاع حصيلة الانهيار الّذي وقع داخل منجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستثمره شركة "كاموتو كوبر" التابعة لمجموعة "غلينكور" السويسرية العملاقة، إلى 43 قتيلًا".
وكانت المجموعة السويسرية العملاقة في مجال المواد الأوليّة قد أعلنت الخميس مقتل 19 شخصًا في الحادث، مؤكّدةً أنّ "القتلى ليسوا من موظّفي شركتها وكانوا يعملون في المنجم خلسة". وشدّدت على أنّ "هذه الحوادث لا تمتّ بصلة إلى عمليّات شركة "كاموتو كوبر" أو أنشطتها"، مؤكّدًة أنّ "سلامة الموظّفين والمقاولين والمجتمعات المضيفة لهم تمثّل أهميّة قصوى بالنسبة لـكاموتو كوبر" الّتي ستتخّذ كلّ التدابير الممكنة لضمان سلامتهم".
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