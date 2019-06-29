شكرا لقرائتكم خبر عن صور..محافظ الإسكندرية يصطحب "السجيني" ووفد البرلمان بأتوبيس يعمل بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ويضم أعضاء اللجنة ونواب الإسكندرية، في جولة داخل المحافظة بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء في مصر.

وخلال الجولة، أعلن محافظ الإسكندرية، أن هناك 14 أتوبيسا آخرين يعملون بالكهرباء سيصلون خلال أسبوعين.

والأتوبيس الكهربائي مزود بإمكانيات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد به أجهزة إنذار لذوي الإعاقة لتعريف السائق برغبة الراكب في النزول، كما أن الأتوبيس مزود كذلك بخاصية عدم التحرك إلا بعد غلق جميع الأبواب.

ويتميز الأتوبيس الكهربائي بوجود 6 كاميرات مراقبة، ومزود بشبكة gps مربوطة بغرفة عمليات هيئة النقل العام، فضلا عن كاميرات خلفية الأتوبيس يستطيع السائق من خلال شاشة أمامه متصلة بالكاميرا الرجوع للخلف بدون حدوث أي مشكلات.

ويتمتع الأتوبيس الكهربائي بإذاعة داخلية، فضلا عن توفير شبكة واي فاي.





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