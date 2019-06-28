أربع دول تعرض استقبال مهاجرين أنقذتهم منظمة "سي ووتش" الألمانية

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ذكرت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج والبرتغال، هي الأربع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عرضت استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم المنظمة.
وحددت جيورجيا ليناردي أسماء هذه الدول في مقطع مصور على تويتر.
وتقول أيضا إن منظمتها "أحيطت علما" أن كارولا راكيته، قائدة سفينة "سي ووتش 3" وضعت قيد التحقيق في إيطاليا لتحريضها المهاجرين غير الشرعيين، وخرق قوانين الملاحة بتجاهل أمر بالتوقف صادر من خفر السواحل الإيطالية.
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