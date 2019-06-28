انت الان تتابع محاكمة سياسية تركية معارضة بتهمة الإساءة للرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

بدأت اليوم الجمعة محاكمة جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، المتهمة بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بين تهم أخرى.

ويُنظر إلى كفتانجي أوغلو على نطاق واسع كأحد مهندسي فوز أكرم إمام أوغلو بانتخابات البلدية مؤخرا في إسطنبول.

واستشهدت لائحة الاتهام بـ 35 منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2012 و .2017 ويسعى الادعاء العام إلى الحكم بالسجن على كفتانجي أوغلو لمدة تصل إلى 17 عامًا، بحسب حزب الشعب الجمهوري.

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وإلى جانب إهانة الرئيس، فهي متهمة أيضاً بإهانة جمهورية تركيا، وإثارة الكراهية والعداء بين المواطنين ونشر دعاية ترويجية لمنظمة إرهابية.

وكتبت كفتانجي أوغلو عبر موقع تويتر: "على الرغم من أن هذه المحاكمة ليس لها أي جانب قضائي وقد بدأت بدوافع سياسية بالكامل، إلا أنني سأمارس حقوقي القانونية إلى النهاية، لأنني أؤمن بالديمقراطية والعدالة".