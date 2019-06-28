السفارة الأمريكية بالدوحة ترفع علم مثليي الجنس

احتفلت السفارة الأمريكية بالدوحة، بيوم المثليين، حيث أشهر مبنى السفارة العلم الذي يشير لمثليي الجنس.
وأكد بعض النشطاء، أن السفارة الأمريكية لم تقيم أي اعتبار لوجودها في دولة إسلامية عربية، ما يؤشر إلى ضعف شخصية النظام القطري الذي لم تحترمه السفارة الأمريكية.
كانت قطر قد أعلنت السماح للشواذ والمثليين جنسيا بأن يمارسوا طقوسهم بدون تمييز، في كأس العام 2022.
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