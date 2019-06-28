شكرا لقرائتكم شاهد.. مصافحة باردة وصامتة بين تيريزا ماي وبوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تريزا ماي للمرة الأولى منذ 2016، وكان الصمت سيد الموقف حيث ظهرت تيريزا ماي وهي تصافح بوتين بملامح باردة وحتى لم تنظر إليه، حيث عكس اللقاء توتر العلاقات بين البلدين، والتي ترجع إلى 4 مارس/ أذار 2018، بسبب هجوم بغاز الأعصاب على العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميمها بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وهي الاتهامات التي نفتها موسكو.

وقالت ماي قبل الاجتماع إن بريطانيا ستدفع إلى تقديم ضابطي الاستخبارات العسكرية الروسية المتهمين بالتورط في الهجوم إلى العدالة.

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وجاء في بيان صدر عن مقر ماي في شارع "داونينغ ستريت" ونشرته وسائل إعلام بريطانية بعد لقاء ماي مع الرئيس بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، الجمعة: "لا يمكن تطبيع العلاقات الثنائية بيننا قبل أن توقف روسيا أعمالها غير المسؤولة والمثيرة لزعزعة الاستقرار والتي تهدد بريطانيا وحلفاءها".

وأضاف البيان أن الحديث يدور عن "التدخل العدواني في شؤون الدول الأخرى والتزوير وشن الهجمات السيبرانية".

كما أكدت ماي، حسب البيان، أنه تتوفر لدى لندن أدلة ثابتة على تورط موسكو في حادث التسمم في مدينة سالزبوري الذي وقع في مارس عام 2018.

وجاء في البيان: "أعلنت (ماي) بوضوح أنه توجد لدى بريطانيا أدلة دامغة على أن روسيا هي التي تقف وراء هذا الهجوم (التسمم)... وقالت أيضا إن هذه الأعمال يجب ألا تتكرر، وإن بريطانيا تريد أن يمثل المتورطان في هذا الهجوم أمام المحكمة".