توقيف 7 مشتبهين في تركيا بالانتماء لـ"داعش" في سوريا

أوقفت ​السلطات التركية​ بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد 7 مشتبهين نشطوا كـ"أمراء" في ​تنظيم داعش​ في ​سوريا​. وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شانلي أورفة بأن "مديرية ​مكافحة الإرهاب​ بالتعاون مع الاستخبارات و​القوات​ الخاصة وقيادة درك الولاية، أطلقت عملية أمنية بتنسيق مع ​النيابة العامة​ في شانلي أورفة من أجل منع الأعمال الإرهابية لداعش والكشف عن عناصره.

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