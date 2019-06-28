ريابكوف: المخطط الروسي- الإيراني "النفط مقابل السلع" يعمل بنجاح

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ريابكوف​، أنّ "البرنامج الروسي- الإيراني "​النفط​ مقابل السلع" يعمل وبنجاح".

ولفت في تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​، في ​فيينا​، إلى "أنّنا إذا تحدّثنا عن مخطّط "النفط مقابل السلع"، فعلينا أن ندرك أنّ سوق المواد الهيدروكربونية أصبح متوازنًا بما فيه الكفاية، ولذلك من الصعب بيع كميّات زائدة. هناك بعض المسائل المتعلّقة بالتخفيضات والأسعار".

وركّز ريابكوف على أنّ "الأهم في هذا المخطّط، أنّنا نبتعد عن التهديد المستمر المتمثّل في الوقوع تحت رحمة الإجراءات الأميركيّة الإداريّة للحدّ من معاملات الدولار، وبشكل عام، فإن الإدراك العام لضرورة الحماية من الدولار يتغلغل بشكل متزايد في ​المجتمع الدولي​".