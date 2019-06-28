عودة الإنترنت جزئيا إلى موريتانيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية

عادت شبكة ​الإنترنت​ جزئيًّا إلى ​موريتانيا​، بعد انقطاعها منذ بعد ظهر الثلثاء، في أعقاب اشتباكات شهدتها البلاد مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية؛ فيما لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الّتي انقطعت في 23 حزيران، غير متاحة.

ومساء أمس الخميس، تقدّم وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد باستقالته، بعد مؤتمر صحافي برّر فيه التدابير التّي اتخذتها السلطات في مواجهة الاحتجاجات على انتخاب مرشّحها محمد شيخ الغزواني، وبالأخصّ تصنيفه انقطاع الإنترنت بـ"الوقائي".

وكانت قد أعلنت اللجنة الإنتخابية في 23 حزيران، محمد شيخ الغزواني فائزًا في الانتخابات بـ52% من الأصوات، في الاقتراع الّذي نُظّم قبل يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى الاحتجاج على النتائج.