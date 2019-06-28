ريابكوف: مستعدون لتقديم المشورة لإيران في المجال النووي

أكّد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "​إيران​ أكدت أنها تدرس إمكانية التخفيض التدريجي لالتزاماتها تجاه خطة العمل المشتركة- ​الاتفاق النووي​، وأنها تترك خيار زيادة تخصيب اليورانيوم مفتوحًا". وشدد ريابكوف على أن "​روسيا​ تعمل مع إيران في المجال النووي ومستعدون لتقديم المشورة بشأن تحديث المفاعل في آراك إذا قضت الضرورة".

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