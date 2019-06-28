المسماري: سنقتحم غريان والجيش أمر باستهداف السفن التركية بالمياه الليبية

أعلن المتحدث باسم ​الجيش​ الليبي أحمد المسماري، أنّ "قوات الجيش مازالت بأماكنها في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وأنّ الجيش صدّ محاولة اقتحام للميليشيات في منطقة السبيعة"، مبيّنًا أنّ "القوات الجوية استهدفت رتلًا مسلّحًا تقدّم باتجاه منطقة الأصابعة".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "القوات الجوية تشنّ عمليّات قصف مستمرّة على مدينة غريان"، مشدّدًا على أنّ "على مشايخ القبائل إخراج الميليشيات من غريان وإلّا تحمُّل المسؤوليّة". وذكر "أنّنا فقدنا نحو 43 عنصرًا من الجيش والشرطة في غريان، وسنواصل تدمير القدرات النارية للميليشيات في غريان وصولًا لاقتحامها".

وأكّد المسماري أنّ "هناك تدخّلًا تركيًّا وقطريًّا لصالح الميليشيات في طرابلس. هناك تدخّل تركي مباشر في معركة طرابلس من البحر والجو والبر". وركّز على "أنّنا سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، وأنّ تركيا وفّرت غطاءً جويًّا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

وأشار إلى "أنّنا أصدرنا أوامر باستهداف ​السفن​ التركية في ​المياه​ الإقليمية الليبية، وبحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا"، مفيدًا بأنّ "قيادة الجيش أصدرت أوامر بمنع الطائرات التركية من التحليق في الأجواء الليبية، وسنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا".