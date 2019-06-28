وزيرة فرنسية: إعادة التفاوض حول اتفاق "بريكست" غير واردة

أوضحت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونتشال، أنّه "إذا أردات ​بريطانيا​ مغادرة ​الاتحاد الأوروبي​، ومغادرته في أسلوب منظم، فالاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الّذي تفاوضنا حوله لأكثر من عامين".

ولفتت إلى أنّ "المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية ​بوريس جونسون​ و​جيريمي هانت​ و"جميع الآخرين" وبينهم ​حزب العمال​ المعارض والليبراليون الديمقراطيون، مرحّب بهم للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي"، حول الإعلان المرافق لاتفاق "​بريكست​" بخصوص مستقبل العلاقات بين الجانبين".

وكرّرت أنّ "موقف ​المجلس الأوروبي​ واضح للغاية من إعادة مناقشة اتفاق الخروج، إنّه لا".