وزيرة فرنسية: إعادة التفاوض حول اتفاق "بريكست" غير واردة

أوضحت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونتشال، أنّه "إذا أردات بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، ومغادرته في أسلوب منظم، فالاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الّذي تفاوضنا حوله لأكثر من عامين".
ولفتت إلى أنّ "المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون وجيريمي هانت و"جميع الآخرين" وبينهم حزب العمال المعارض والليبراليون الديمقراطيون، مرحّب بهم للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي"، حول الإعلان المرافق لاتفاق "بريكست" بخصوص مستقبل العلاقات بين الجانبين".
وكرّرت أنّ "موقف المجلس الأوروبي واضح للغاية من إعادة مناقشة اتفاق الخروج، إنّه لا".
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