الاتحاد الأوروبي ومجموعة "ميركوسور" توصلا لاتفاق تجاري تاريخي بعد عقدين من المفاوضات

توصّل ​الاتحاد الأوروبي​ ودول مجموعة ميركوسور (​البرازيل​ و​الأرجنتين​ والأوروغواي و​الباراغواي​)، إلى اتّفاق تجاري واسع النطاق كان الجانبان يتفاوضان بخصوصه. ويكلّل هذا الاتفاق مفاوضات شاقّة استغرقت عقدين من الزمن بين الاتحاد الأوروبي والدول الأميركية الجنوبية الأربع، وتوقّفت مرارًا بسبب حساسيّة المزارعين الأوروبيين من سوق لحوم الأبقار.

في هذا الإطار، ركّز رئيس ​المفوضية الأوروبية​ جان-كلود يونكر، في بيان، على أنّ "هذه لحظة تاريخية. في خضمّ التوتّرات التجارية الدوليّة، نرسل اليوم إشارة قويّة لشركائنا في "ميركوسور".

من جهتها وصفت البرازيل الاتفاق بـ"التاريخي"، في حين اعتبرته الأرجنتين "غير مسبوق".

ويأتي الإعلان عن الاتفاق، الّذي ما زال يتعيّن أن توافق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، في الوقت الّذي يجتمع فيه زعماء أقوى اقتصادات العالم في أوساكا ب​اليابان​ لحضور قمة ​مجموعة العشرين​.