القضاء الفرنسي استبعد فرضية الاعتداء في إطلاق النار أمام مسجد بريست

أعلن مدعي ​فرنسا​ في بريست جان فيليب ريكابي، أنّ "العناصر الّتي جُمعت حتّى الآن، عن عملية ​إطلاق النار​ أمس الخميس أمام مسجد بريست، لا تسمح بالقول إنّ ما حصل اعتداء"، لافتًا إلى أنّ "قسم مكافحة الإرهاب في نيابة ​باريس​ لم يتعامل مع القضية".

وكانت قد أُطلقت عيارات نارية الخميس أمام المسجد، فأُصيب اثنان بجروح احدهما الإمام رشيد الجاي. وعُثر على المشتبه بإطلاقه النار ميتًا على مقربة من سيارته. ويُرجَّح أنّه أطلق النار على رأسه، وفق مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".