هوك: ردود الفعل ستكون كبيرة إذا واصلت إيران ابتزازها النووي

لفت المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، إلى أنّ "إيران تعمل على تشكيل محور قوي للسيطرة على الشرق الأوسط".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "ردود الفعل ستكون كبيرة إذا واصلت إيران ابتزازها النووي"، مشدّدًا على أنّ "على إيران أن ترد دبلوماسيًّا على الدبلوماسيّة".
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