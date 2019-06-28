هوك: ردود الفعل ستكون كبيرة إذا واصلت إيران ابتزازها النووي

لفت المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ برايان هوك، إلى أنّ "إيران تعمل على تشكيل محور قوي للسيطرة على ​الشرق الأوسط​".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "ردود الفعل ستكون كبيرة إذا واصلت إيران ابتزازها النووي"، مشدّدًا على أنّ "على إيران أن ترد دبلوماسيًّا على الدبلوماسيّة".