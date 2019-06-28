أكد النائب السابق نواء الساحلي أن "​المقاومة​ لها حق استعمال أي وسيلة لمقاومة العدو، وحقنا الدفاع عن ارضنا بإستعمال اي وسيلة وضمنها اللالغام"، مشيراً الى أن "​اسرائيل​ التي تعتدي علينا في ​لبنان​ يوميا لا تزيل ​الألغام​ فلم علينا نحن القيام بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي: من حق المقاومة استعمال اي وسيلة للدفاع عن ارضنا من ضمنا الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.