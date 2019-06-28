الدفاع المدني: إخماد سلسلة حرائق في قرى البقاع وحريق منزل مهجور ببرج حمود

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​، وبعد جهودٍ مضنية، أخمدوا سلسلة حرائق نشبت في قرى ​البقاع​، وأتت أغلبيّتها على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار ​المتن​وّعة والحصيد في كلّ من ​مجدل عنجر​، ​المصنع​، عنجر، ​الروضة​"، موضحةً أنّ "العناصر تمكّنوا من السيطرة عليها ومنع امتدادها والتأكّد من عدم وقوع اي خسائر تذكر".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في حصيد من ​القمح​ في الروضة- ​البقاع الغربي​، حريقًا داخل منزل مهجور في برج حمود- المتن، وآخر شبّ داخل ​سيارة​ رباعية الدفع اثر تعرّضها ل​حادث سير​ في زحلة".