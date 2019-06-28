الدفاع المدني: إخماد سلسلة حرائق في قرى البقاع وحريق منزل مهجور ببرج حمود

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية، أخمدوا سلسلة حرائق نشبت في قرى البقاع، وأتت أغلبيّتها على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار المتنوّعة والحصيد في كلّ من مجدل عنجر، المصنع، عنجر، الروضة"، موضحةً أنّ "العناصر تمكّنوا من السيطرة عليها ومنع امتدادها والتأكّد من عدم وقوع اي خسائر تذكر".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في حصيد من القمح في الروضة- البقاع الغربي، حريقًا داخل منزل مهجور في برج حمود- المتن، وآخر شبّ داخل سيارة رباعية الدفع اثر تعرّضها لحادث سير في زحلة".
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