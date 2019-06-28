مجلس نقابة المحامين تابع ملابسات حادث قصر عدل بعبدا بين محامين وغادة عون

أكد مجلس ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ في بيان، بعد اجتماعه الدوري اليوم وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، أنه "تابع ملابسات وأبعاد الحادث المستنكر الحاصل في 26/6/2019 في ​قصر العدل​ ب​بعبدا​ بين بعض الزملاء المحامين وحضرة النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، والذي كان قد سبق له أن وضع يده عليه ويقوم بالتحقيقات اللازمة لتبيان الحقيقة، تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة".

كما رحب المجلس ب"ما انطوى عليه الشطر الأخير من بيان ​مجلس القضاء الأعلى​ لجهة إناطة التحقيق في ما حصل بحضرة النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ بالإنابة، واتخذ عددا من الإجراءات منها البحث في إرساء علاقة سوية متكاملة بين ​القضاة​ والزملاء المحامين من خلال إجتماع طارئ بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس النقابة بهدف وضع أسس عملية تصون كرامة المحامي وحصانته وتحفظ كرامة وهيبة القاضي".