عربيد يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس والوفد المرافق له في مقر المجلس، وبحث معه الواقعان المالي والاقتصادي والمسار الإصلاحي الذي يجب أن تسير البلاد باتجاهه.
وشارك في اللقاء ممثلو الأحزاب اللبنانية التي كانت قد توصلت خلال السنة الماضية إلى توافق على أبرز الخطوات الطارئة لمعالجة عجز الموازنة، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم الاتفاق على تحديد لقاءات جديدة مع البعثة من جهة، واستكمال لقاءات الأحزاب ضمن إطار المجلس من جهة ثانية .
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