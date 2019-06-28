عربيد يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

التقى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ رئيس بعثة ​صندوق النقد الدولي​ إلى ​لبنان​ ​كريس جارفيس​ والوفد المرافق له في مقر المجلس، وبحث معه الواقعان المالي والاقتصادي والمسار الإصلاحي الذي يجب أن تسير البلاد باتجاهه.

وشارك في اللقاء ممثلو الأحزاب اللبنانية التي كانت قد توصلت خلال ​السنة​ الماضية إلى توافق على أبرز الخطوات الطارئة لمعالجة عجز ​الموازنة​، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد تم الاتفاق على تحديد لقاءات جديدة مع البعثة من جهة، واستكمال لقاءات الأحزاب ضمن إطار المجلس من جهة ثانية .