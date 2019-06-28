أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّه "تمّت الموافقة على صرف مستحقّات متعاقدي المواد الإجرائيّة في المدارس الرسمية فور ورودها إلى وزارة المال، وإجراءات الدفع تتابع مع وزارة التربية".
وكان قد وقّع خليل على:
- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في "معرض رشيد كرامي الدولي"- طرابلس، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والإجراء لديه.
- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامّة للمنشآت الرياضيّة والشبابيّة والكشفيّة، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وفقًا للجداول المرفوعة.
- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.
- إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018- 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: الموافقة على صرف مستحقات متعاقدي المواد الإجرائية بالمدارس الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.