خليل: الموافقة على صرف مستحقات متعاقدي المواد الإجرائية بالمدارس الرسمية

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ أنّه "تمّت الموافقة على صرف مستحقّات متعاقدي المواد الإجرائيّة في ​المدارس الرسمية​ فور ورودها إلى ​وزارة المال​، وإجراءات الدفع تتابع مع ​وزارة التربية​".

وكان قد وقّع خليل على:

- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في "معرض رشيد كرامي الدولي"- طرابلس، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والإجراء لديه.

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- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامّة للمنشآت الرياضيّة والشبابيّة والكشفيّة، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وفقًا للجداول المرفوعة.

- مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.

- إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018- 2019.