أعلنت هيئة "اوجيرو" في بيان لها أن "عطلا طرأ على كابل الياف ضوئية (فايبر اوبتيك) بين بلدتي دوما وتنورين في قضاء البترون، ما أدى الى توقف الاتصال مع محطة (الفا) في المنطقة المذكورة".
واشار البيان الى ان "الفرق الفنية باشرت التصليحات لاعادة الاتصال الى ما كان عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر اوجيرو: العمل جار لاصلاح كابل فايبر بين دوما وتنورين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.