اوجيرو: العمل جار لاصلاح كابل فايبر بين دوما وتنورين

أعلنت هيئة "​اوجيرو​" في بيان لها أن "عطلا طرأ على كابل الياف ضوئية (فايبر اوبتيك) بين بلدتي دوما و​تنورين​ في ​قضاء البترون​، ما أدى الى توقف الاتصال مع محطة (الفا) في المنطقة المذكورة".

واشار البيان الى ان "الفرق الفنية باشرت التصليحات لاعادة الاتصال الى ما كان عليه".