لفت النائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ "أوّل الغيث قطرة. جيّد قرار منح أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني على إجازات عمل، لكن المطلوب والملح إقرار حقّ المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنبذل جهدنا في مجلس النواب لإقرار هذا الحق للمرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: سنبذل جهدنا لإقرار حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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