مخزومي: سنبذل جهدنا لإقرار حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها

لفت النائب ​فؤاد مخزومي​، إلى أنّ "أوّل الغيث قطرة. جيّد قرار منح أولاد ​المرأة اللبنانية​ المتزوّجة من غير لبناني على إجازات عمل، لكن المطلوب والملح إقرار حقّ المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنبذل جهدنا في ​مجلس النواب​ لإقرار هذا الحق للمرأة".