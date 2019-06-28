جريصاتي: يجب توقيع اتفاقية أوتاوا المتعلقة بالألغام

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني له انه "يجب توقيع اتفاقية أوتاوا المتعلقة ب​الألغام​"، مشيراً الى أن "رفض التوقيع يعني رفض مساعدة ​لبنان​ بإزالة الألغام من الخارجة وهو امر مكلف علينا".

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