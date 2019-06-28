بو صعب عرض مع ريتشارد ووفد عسكري أميركي حاجات الجيش اللبناني

التقى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، السفيرة الأميركية في لبنان ​إليزابيث ريتشارد​ يرافقها وفد يضمّ عضو لجنة ​القوات المسلحة​ في مجلس الشيوخ إيريك تراجر والملحق العسكري الأميركي في لبنان مايكل فيلي حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين والاطلاع على حاجات ​الجيش اللبناني​ كما وتمّ التداول في موضوع الهبات والتجهيزات التي تقدمها ​الولايات المتحدة الأميركية​ للبنان وبالأخص للأفواج المنتشرة على الحدود والتشديد على الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.

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