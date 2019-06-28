كلية الإعلام 2: معاودة الدروس يوم الاثنين 1 تموز وتنتهي في 16

أعلنت الإدارة في كلية الإعلام - الفرع الثاني، في بيان، معاودة الدروس في الاختصاصات كافّة للسنوات الأولى والثانية والثالثة إجازة والماستر 1، إبتداءً من صباح يوم الإثنين في 1 تموز، وتستمر الدروس حتى يوم الثلثاء 16 تموز كلّ أيام الأسبوع بما في ذلك أيام السبت، مشيرة الى أن امتحانات ​الدورة​ الأولى للفصل الثاني ستبدأ يوم الجمعة في 19 تموز وتنتهي يوم السبت في 27 تموز، على أن تصدر نتائج امتحانات الدورة الأولى للفصل الثاني يوم الأربعاء في 31 تموز 2019.

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