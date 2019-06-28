ردت ​وزارة الصناعة​ في بيان، على رد ​بيار فتوش​ حول "الاعتداء على موظفي الوزارة في ​عين دارة​ من قبل عناصر تابعين للنائب السابق ​نقولا فتوش​، مشيرة الى أن "ما ذكره عن استغرابه لما حصل هو اعتراف صريح باعتراض فريق عمل الوزارة وإقرار واضح بالخروج على سلطتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة ردت على رد فتوش: استغرابه اعتراف صريح باعتراض فريق عمل الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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