مجهولون أطلقوا النار على سيارة في شارع الجاموس- الضاحية الجنوبية

وقع ​اطلاق نار​ كثيف في شارع الجاموس في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، عندما اتى شابان على متن ​دراجة نارية​ وقاما ب​إطلاق النار​ من رشاش حربي ومسدس على ​سيارة​ من نوع "لاند كروزر" سوداء كانت متوقفة في المحلة قبل ان يغادرا الى جهة مجهولة. وقد ادى اطلاق النار الى وقوع حالة من البلبلة والرعب لدى سكان المنطقة.

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