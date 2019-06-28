شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الكنيسى: معتز مطر سقط فى منزلق الكذب والخيانة بسبب الريالات القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى حمدى الكنيسى، أنه حزين جدا لموقف الإعلامى الإخوانى معتز مطر، قائلا:" للأسف أنا من عينته فى إذاعة الشباب والرياضة، ولكن إغراء الريالات القطرية أسقطه فى منزلق الكذب والخداع والخيانة".

وأضاف حمدى الكنيسى فى تصريحات له، أنه يجب تجاهل أكاذيب معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم من الذين ارتضوا أن يكونوا عملاء فى إعلام معادى مأجور، متابعا :"الحل هو عدم الرد مباشرة على ما يبثونه من سموم وعدم الإشارة إلى أسمائهم وصورهم بأى طريقة حتى لا يتحولوا إلى نجوم ويكون دور إعلامنا فقط نشر الحقائق بشكل مهنى جيد وتوعية الجماهير بمساوئ الاعتماد على ما يبثه الإعلام المعادى الذى لا يستهدف إلا ضرب واستقرار أمن مصر".

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