نقيب الإعلاميين: معتز مطر يتحدث بالكذب عن مصر وتم شراؤه بحفنة دولارت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة ، نقيب الاعلاميين ، إن الاعلامى الاخوانى معتز مطر تم استقطابه من قبل جماعة الاخوان الارهابية و تجنيده لتنفيذ أجندتهم الاعلامية المبنية على الكذب و مخالفة الواقع ،مضيفا أن مطر أصبح انسان ضعيف ،انخرط في جماعة الاخوان الارهابية و أصبح واحد منهم يدافع بالباطل و الكذب عن اتجاهاتهم و أجندتهم .
وأضاف طارق سعدة ، فى تصريحات له ،أن معتز مطر يمارس اعلاما قذرا ، بعدما تم شراؤه بحفنة دورلات ليتحدث بالكذب عن مصر و المصريين و لا يراعى أى شئ من المهنية ولا الأخلاق وأصبح همه الأول أن يرضى مرشديه و قياداته فى جماعة الاخوان الارهابية .
وأشار طارق سعدة ، الى أن إعلام الاخوان قائم على الكذب و مغايرة الحقائق و لا يمتلك أى مهنية و لا يطبق أى معايير أخلاقية ، متابعا :" فهم فى حقيقة الأمر لا يمتلكون أى كوادر اعلامية ،اعلام لا ينقل الحقيقة و لا يغطى احداثا، فهو اعلام قائم على الكذب و التضليل ،الاخوان يعيشون فى الخفاء و لا يظهروا الا فى المناسبات إما بتشويه نجاح أو مناسبة أو القيام بأعمال ارهابية ".
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