شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وفد البرلمان يزور استاد الإسكندرية بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، استاد الإسكندرية بعد تجديده وتطويره لاستقبال مباريات بطولة الأمم الإفريقية
ورافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف سعد مدير الاستاد ، حيث أعرب الوفد عن رضاه بأعمال التطوير الذى أصبح استادا جديدا وواجهة رياضية مشرفة لمصر، وتفقد الوفد القاعة الملكية في الاستاد، وكذلك المبني الأثري التاريخى .
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن تكلفة تطوير استاد الإسكندرية تجاوزت 80 مليون جنيه، أما تكلفة تطوير وتأهيل الطرق المحيطة بالاستاد نحو 90 مليون جنيه تحملتها المحافظة.
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