مجزرة دمياط وحقيقة "فتاة الموتسيكل".. ضمن حوادث المحافظات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - المحافظات- (الخليج 365):
شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث التي تنوعت بين الانتحار والقتل والغرق، في محافظات مصر المختلفة.
نرصد عددًا منها في التقرير التالي:
- انتحار طالبة في الثانوية العامة بقنا
- مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في بني سويف
- أقامت معه علاقة آثمة وقتلته بمساعدة زوجها وألقياه في نيل القليوبية
- اتهام 5 باغتصاب طفلة معاقة في كفرالشيخ
- إصابة رضيع بطلق ناري خلال مشاجرة في شبرا الخيمة
- قتله بعد العلاقة المحرمة.. والمتهمة تعترف: استدرجت عشيقي وزوجي كتم أنفاسه
- مصرع 4 طلاب غرقًا في سوهاج.. ومفتش الصحة: لا توجد إصابات ظاهرية
- بسبب وجبة فاسدة.. تسمم 3 فتيات من أسرة واحدة في الشرقية
- داخل شقتين وفي أرض زراعية.. تفاصيل اغتصاب 5 لمعاقة ذهنيًا بكفرالشيخ
- هتك عرض معاقة ذهنيًا.. ضبط عاطل اعتدى على فتاة في شبرا الخيمة
- بسبب "بوست على فيسبوك".. عاملان يمزقان جسد ابن خالهما في قليوب
- تركته أمه لقضاء حاجتها.. "نجدة الطفل" يكشف لغز العثور على "رضيع كفر الشيخ"
- بسبب معاكسة فتاة.. "سروجي" يمزق جسد صاحب محل ملابس في القليوبية
- تاجر يطعن عاملًا بسبب خلاف على شراء "توك توك" في سوهاج
- "متحللة ومقيدة القدمين".. العثور على جثة مسن داخل شقته في القليوبية
- خوفًا من امتحان الكيمياء.. طالبة الثانوي تحاول الانتحار بـ"سم فئران" في المنوفية
- مصرع 3 وإصابة 17 في انقلاب أتوبيس على طريق نجع حمادي الغربي
- الجريمة اللغز.. العثور على ربة منزل مذبوحة بمنزلها في بني سويف
- مفاجأة في واقعة فتاة الموتوسيكل.. أقوال المتهم أمام النيابة بالإسكندرية - فيديو
- بالمولوتوف.. "سماح" أشعلت النار في جسد طالب بالقليوبية
- انتحار داخل اللجنة.. أول تعليق من طلاب الثانوية على امتحان الكيمياء في المحافظات
- أرملة و 3 بنات.. شهيد لقمة العيش مات سعيا وراء 100 جنيه لسد جوع أسرته
- "مذبحة في دمياط".. مريض نفسي يفتح النيران على أسرته ويقتل والده
- ضبط محامٍ يستخدم طائرة مسيرة للتجسس على السيدات في منازلهن ببنها
- قتلوه ودفنوه.. سيدة وابناها ينهون حياة الأب بـ"السم في كبسولة العلاج"
- طفلة و5 ذئاب.. تفاصيل ليلة بكت فيها بكفرالشيخ
- "زوجة خائنة وجثة مجهولة".. تفاصيل جريمة الدم والشرف بالقليوبية
كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة دمياط وحقيقة "فتاة الموتسيكل".. ضمن حوادث المحافظات في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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