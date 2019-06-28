مجزرة دمياط وحقيقة "فتاة الموتسيكل".. ضمن حوادث المحافظات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - المحافظات- (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث التي تنوعت بين الانتحار والقتل والغرق، في محافظات مصر المختلفة.

نرصد عددًا منها في التقرير التالي:

- انتحار طالبة في الثانوية العامة بقنا

- مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في بني سويف

- أقامت معه علاقة آثمة وقتلته بمساعدة زوجها وألقياه في نيل القليوبية

- اتهام 5 باغتصاب طفلة معاقة في كفرالشيخ

- إصابة رضيع بطلق ناري خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

- قتله بعد العلاقة المحرمة.. والمتهمة تعترف: استدرجت عشيقي وزوجي كتم أنفاسه

- مصرع 4 طلاب غرقًا في سوهاج.. ومفتش الصحة: لا توجد إصابات ظاهرية

- بسبب وجبة فاسدة.. تسمم 3 فتيات من أسرة واحدة في الشرقية

- داخل شقتين وفي أرض زراعية.. تفاصيل اغتصاب 5 لمعاقة ذهنيًا بكفرالشيخ

- هتك عرض معاقة ذهنيًا.. ضبط عاطل اعتدى على فتاة في شبرا الخيمة

- بسبب "بوست على فيسبوك".. عاملان يمزقان جسد ابن خالهما في قليوب

- تركته أمه لقضاء حاجتها.. "نجدة الطفل" يكشف لغز العثور على "رضيع كفر الشيخ"

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- بسبب معاكسة فتاة.. "سروجي" يمزق جسد صاحب محل ملابس في القليوبية

- تاجر يطعن عاملًا بسبب خلاف على شراء "توك توك" في سوهاج

- "متحللة ومقيدة القدمين".. العثور على جثة مسن داخل شقته في القليوبية

- خوفًا من امتحان الكيمياء.. طالبة الثانوي تحاول الانتحار بـ"سم فئران" في المنوفية

- مصرع 3 وإصابة 17 في انقلاب أتوبيس على طريق نجع حمادي الغربي

- الجريمة اللغز.. العثور على ربة منزل مذبوحة بمنزلها في بني سويف

- مفاجأة في واقعة فتاة الموتوسيكل.. أقوال المتهم أمام النيابة بالإسكندرية - فيديو

- بالمولوتوف.. "سماح" أشعلت النار في جسد طالب بالقليوبية

- انتحار داخل اللجنة.. أول تعليق من طلاب الثانوية على امتحان الكيمياء في المحافظات

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