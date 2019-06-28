الكشف على 1350 في قافلة طبية مجانية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
نظمت مديرية الصحة في أسوان، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية في قرية خريت التابعة لمركز نصر النوبة، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
وقال حسن إن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي على 1339 مواطن من أهالي القرية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية لـ268 مريضًا ومريضة، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتثقيف صحي لأكثر من 310 سيدات.
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