القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

ألقى ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازتهم كمية من مخدر "الهيروين" قبل ترويجها على العملاء في دائرة القسم.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بإخطار بضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة، وبحيازتهم 2 أسطوانة كبيرة الحجم لمخدر "الهيروين" قبل توزيعها في دائرة القسم، وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وجرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.