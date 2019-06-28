مصر في أسبوع: إقرار زيادة المعاشات والعلاوة.. "أمم أفريقيا" تنعش السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين، والتي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، وأصدر الرئيس قانون "العلاوة الدورية"، والموافقة على قانون زيادة المعاشات العسكرية، كما أعلن وزير التربية والتعليم، نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي والتي بلغت 91.4%.

السبت:

مجلس النواب يوافق على مشروع العلاوة الدورية للموظفين ويحيله لمجلس الدولة

أحال المجلس في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمجلس الدولة، مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، للتفاصيل اضغط هنا..

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، للتفاصيل اضغط هنا..

"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بمرض مسرطن

ونفت وزارة الزراعة بوزارة الزراعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة محصول الطماطم في مصر أو ما يتم تصديره، بمرض مسرطن، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

عقد يوم الأحد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة؛ في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية؛ لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي، للتفاصيل اضغط هنا..

"أمم أفريقيا" تنعش الحركة السياحية وإشغالات الفنادق 90%

أنعشت بطولة الأمم الأفريقية، في نسختها الحالية بمصر، بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاقها، الحركة السياحية ورفعت من نسب الإشغالات بفنادق "القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية" والتي يقام فيها مباريات البطولة، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الاثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لعودة شركة مرسيدس للعمل في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال تواجده بألمانيا، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز، لعودة الشركة للتجميع والتصنيع في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم: 91.4% نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي

أعلن وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي، 2018- 2019، 91.4 %، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. البرلمان يقر الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بالخدمة المدنية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التكميلي، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يتلقي دعوة لزيارة صربيا خلال لقاء رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، السيدة "مايا جويكوفيتش" رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

السيسي يبحث الأوضاع في السودان وليبيا مع رئيس غانا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، اضغط هنا..

مدبولي يبحث مع مسئولي "سيمنس" الألمانية سُبل دعم التعاون المشترك

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مسئولي شركة سيمنس الألمانية، سُبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: مصر مستمرة في تقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، "توت جلواك" مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ووماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، للتفاصيل اضغط هنا..

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مدبولي من ألمانيا: الرئيس السيسي مهتم بتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع قيادات وممثلي مجموعة من الشركات الألمانية، في اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر في برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

تُصرف 1 يوليو.. السيسي يُصدر قانون "العلاوة الدورية"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 75 لسنة 2019 بزيادة المعاشات العسكرية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يُصدر قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 77 لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، للتفاصيل اضغط هنا..

‎رئيس الوزراء يشهد توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين مصر وألمانيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش حضوره المنتدى العربي الألماني، 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين، للتفاصيل اضغط هنا..

القوى العاملة تصدر بيانًا رسميًا بشأن إجازة "30 يونيو" للقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، بحضور وفدي البلدين، للتفاصيل اضغط هنا..

الاستعلامات: السيسي يعرض إنجازات مصر في قمة العشرين

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيمثل دول أفريقيا خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان، فضلا عن استعراض ما حققته مصر من إنجازات أمام القمة التي يمكن وصفها بمجلس إدارة الاقتصاد العالمي، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. الحكومة تعلن إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، للتفاصيل اضغط هنا..

"البحوث الفلكية" تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور محمد غريب، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم السبت 10 أغسطس القادم هو "وقفة عرفات" وفقًا للحسابات الفلكية، وأن يوم 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية بشأن ذلك، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

السيسي يدعو ميركل لمضاعفة الاستثمارات الألمانية في مصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي عن قضية "ريچيني": نسعى للتوصل إلى الحقيقة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد على هامش قمة العشرين

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان، للتفاصيل اضغط هنا..