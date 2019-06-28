ألمانيا / إصابة سائق حافلةٍ في إعتداء طعن بمدينة دوسلدورف

وكالات- أصيب سائق حافلة بجروح بالغة في اعتداء طعن داخل حافلته في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا.
وقال متحدث بإسم الشرطة اليوم، الجمعة 28 جوان 2019، إن سائق الحافلة (55 عاما) في حالة خطرة، مضيفا أن المعتدي (37 عاما) يبدو عليه الاضطراب العقلي.
وحسب البيانات، تم إيداع المعتدي مصحة نفسية.
وذكر المتحدث أن التحقيقات حول معرفة الدافع وراء الجريمة لا تزال سارية، مضيفا أنه من المرجح أن الاعتداء كان يستهدف شخصا بعينه.
ولم يصب ركاب آخرين في الحافلة خلال الاعتداء.
وهاجم المعتدي سائق الحافلة بسكين مساء أمس الخميس، وتم القبض عليه عقب ارتكاب الجريمة.
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