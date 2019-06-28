ألمانيا / القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم باريس الإرهابي 2015 ..هذه جنسيته

وكالات-ألقت قوات الأمن في ألمانيا القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015

وقال الادعاء العالم الألماني في مدينة دريسدن اليوم الخميس 27 جوان 2019 إن المتهم، وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاما، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.